Nurowska nie będzie kandydatką do Senatu. Zabrakło podpisów

Cogito ergo sum 5.9.19 10:44

Chyba kiepsko się jej żyje z pisania i chciała sobie dorobić. Ona także należy do tych, którym ucięto niezasłużone dotacje. Podobny przypadek dorabiającego to Kukiz. On skończył się dawno jako piosenkarz a ona nigdy nie stała się pisarką. To grafomanka