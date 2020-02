Nowy zarząd krajowy PO, a w nim... Grodzki

Artur 8.2.20 19:43

Pewnie będzie odpowiedzialny za zbiórkę funduszy. Może to będzie tzw Fundusz Kopertowy może jakiś inny. Ważne żeby znaleźć jakieś środki, które zastąpią to co poszło na zmarnowanie do kasy państwowej, na podatki z VAT i inne źródła przejęte przez ten PiS.