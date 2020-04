,,Nowy wspaniały świat'' globalistów po koronawirusie

Z pozoru wydaje się, że pierwszy wybór jest oczywisty. Prof. Harari zwraca uwagę na nowoczesne metody inwigilacji zastosowane do monitorowania szerzenia się epidemii koronawirusa. Nowoczesna technologia używana w tej nadzwyczajnej sytuacji rozwija się z ogromną prędkością i pozwala zbierać coraz więcej informacji. To z kolei stwarza niebezpieczeństwo dla wolności jednostki, bo na podstawie zebranych danych można określić coraz bardziej, nie tylko gdzie dana osoba się porusza, ale także jaką ma temperaturę ciała, z kim się spotyka, jak reaguje na taką czy inną wiadomość. Środki zaś zastosowane w sytuacjach nadzwyczajnych mają tendencję się utrwalać, a system monitorowania mógłby pozwolić na określenie preferencji politycznych i reakcję np. na przemówienie lidera partii politycznej.

Zamiast tej wizji prof. Harari proponuje „upodmiotowienie obywateli” polegające na zaufaniu do... nauki i ekspertów do spraw zdrowia. 24-godzinne śledzenie stanu własnego organizmu według niego pozwoliłoby uniknąć ryzyka zachorowań i sytuacji temu sprzyjających. Mogłoby też umożliwić nam pociągnięcie rządu do odpowiedzialności, gdyby nie zareagował odpowiednio do sytuacji. Zaufanie do ekspertów jest jego zdaniem lepsze niż wiara w „nieuzasadnione teorie spiskowe i wyrachowanych polityków”.