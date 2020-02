Nowy szef CBA. Znamy nazwisko!

Grzegorz z Domaradza 19.2.20 16:38

Nie rozumiem po co na starcie kampanii wyborczej CBA robi taką niedźwiedzią przysługę Dudzie. Teraz zacznie się na całego żenujący spektakl co kto na kogo znajdzie. KO wykorzysta to zaraz żeby dowalić PISowi i przy okazji Dudzie. W sumie to chciałbym nawet żeby Banaś trochę dokopał grubym misiom z PIS bo zaczynają zachowywać się jak Tusk z ekipą przed swoją przegraną z PISem.