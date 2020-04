Nowy Jork. Pojawił się pomysł grzebania ofiar w parkach, krematoria pracują całą dobę

Levine na twitterze poinformował, że miasto przygotowuje się do chowania zmarłych w parkach, gdzie kopane będą rowy mogące pomieścić dziesięć trumien. Zapewniał, że przeprowadzane będą one z zachowaniem godności zwłok. Stwierdził, że celem jest uniknięcie sytuacji, w której wojsko musi zabierać trumny prosto z kościołów czy ulic, jak miało to miejsce w Hiszpanii czy Włoszech. Miałoby to stanowić rozwiązanie tymczasowe w celu opanowania kryzysu w domach pogrzebowych. Po uspokojeniu się sytuacji szczątki miałyby być ekshumowane i przekazywane rodzinom, aby te mogły dokonać normalnego pochówku.