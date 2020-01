Nowy ,,dwór'' wokół Budki. Jaka rola dla Schetyny?

Choć to też nie wiadomo z tym spotkaniem opłatkowym i wigilią, czy PO nie pójdzie za nową modą zapoczątkowaną już przez Rafała Trzaskowskiego w Ratuszu Warszawskim i po prostu nie będą postulować zniesienia w Polsce Świąt Bożego Narodzenia, Wigilii, Zmartwychwstania itd. No chyba, że Ryszard Petru zgodziłby się wrócić i zostałby autorem projektu „święta sześciu króli”?

Ale najlepiej chyba, żeby Schetyna jednak w ogóle nie zaglądał do nowego dworu nowego cesarza. No bo po co?