Nowe informacje ws. reparacji. Niemcy mają 'alternatywne propozycje'?

Gazeta pisze o raporcie specjalnego zespołu parlamentarnego ds. reparacji, którym kieruje poseł Prawa i Sprawiedliwości, Arkadiusz Mularczyk. Mimo iż dokument jeszcze nie został zaprezentowany, to strona niemiecka już teraz żywo nań reaguje.

"Dla strony polskiej oznaczałoby to zejście z pułapu żądań reparacyjnych, które Mularczyk wylicza na blisko bilion dolarów, do znacznie mniejszych sum"-podaje "Dziennik Gazeta Prawna". Dziennikarze "DGP" wskazują, że temat reparacji wojennych od Niemiec powróci w pełni dopiero po wyborach prezydenckich w Polsce. Zdaniem gazety, Berlin pewnością odrzuciłby żądania Polaków, tak jak zrobił to w przypadku roszczeń zgłaszanych przez Grecję.