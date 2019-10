Norwescy urzędnicy odpowiedzą przed polskim sądem za rozbijanie rodziny

Sprawa pracowników norweskiego urzędu do spraw dzieci – Barnevernet, którzy bezpodstawnie odebrali polskie dziecko powinna być ponownie rozpoznana przez sąd. Takie postanowienie wydał Sąd Okręgowy w Tarnowie. Byłby to precedens, gdyż zagraniczny urzędnik jeszcze nigdy nie odpowiadał w Polsce za działanie wymierzone w polską rodzinę. Rodziców z Tarnowa reprezentują prawnicy Ordo Iuris.

Po powrocie do Polski 18 stycznia 2016 r. matka złożyła do Prokuratury Rejonowej w Tarnowie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień przez norweskich funkcjonariuszy. 1 lutego 2016 r. zostało wszczęte śledztwo (o przestępstwo z art. 231 § 1 KK). Rodzinę reprezentowali prawnicy Ordo Iuris. Z uwagi na dwukrotną decyzję Prokuratury Rejonowej o umorzeniu postępowania, Instytut w imieniu rodziców wniósł akt oskarżenia przeciwko pracownikom Barnevernet. Mimo aktu oskarżenia Sąd Rejonowy w Tarnowie postanowieniem z czerwca 2019 r. umorzył postępowanie przeciwko norweskim urzędnikom uznając, ich zachowanie nie ma znamion czynu zabronionego. Prawnicy Ordo Iuris złożyli zażalenie na to orzeczenie.

Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Wydał on postanowienie o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania. Sąd stwierdził w uzasadnieniu, iż „(…) właściwym forum do rozpoznania tej sprawy powinna być rozprawa. Zapewni ona nie tylko należną obu stronom kontradyktoryjność w postępowaniu sądowym, oskarżycielowi umożliwi realizację zasad określonych w art. 2 § 1 pkt 1-3 k.p.k., zaś sądowi da szansę poprzez bezpośredni kontakt z dowodami na podjęcie rozstrzygnięcia opartego na prawdziwych ustaleniach faktycznych. Dopiero w zależności od tak poczynionych ustaleń faktycznych możliwa będzie ocena prawna zdarzeń objętych przedmiotem niniejszego postępowania”.