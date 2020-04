Norwegia zapowiada znoszenie ograniczeń. ,,Przejęliśmy kontrolę nad wirusem''

Europejczyk 8.4.20 13:48

I co polskie warchoły? W całej Europie są obostrzenia i restrykcje. I nikt nie odbiera tego jako zamach na wolność jednostki. Głosowaliście za wejściem do UE, jesteście częścią społeczności europejskiej to i dostosujcie się. A jak wam nie pasuje, to wypad z Unii!!