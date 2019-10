'Non omnis moriar'. Piękne słowa abp. Skworca na Wszystkich Świętych

"Pamięć o zmarłych to spotkanie z przeszłością i równocześnie patrzenie na ludzkie życie zamknięte datami na nagrobkach z przekonaniem i nadzieją zawartą w słowach Horacego "non omnis moriar" - nie wszystek, nie cały umrę"-podkreślił abp. Skworc.

Metropolita przypomniał w orędziu postacie biskupów Stanisława Adamskiego i Herberta Bednorza, którzy "przeszli przez ziemię, dobrze czyniąc". I to samo stwierdzenie- wskazał arcybiskup- pojawia się w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w dzień wspomnienia wszystkich zmarłych, kiedy to przystajemy w zadumie przy grobach naszych bliskich, wspominamy, dziękujemy im i modlimy się za nich".

"Pielgrzymujemy do tego miasta przez doczesność, jesteśmy zanurzeni w przestrzeni i czasie, aby osiągnąć wieczność, której na imię miłość, bo Bóg jest miłością. Idziemy jako uczniowie Jezusa Chrystusa zanurzeni przez chrzest w Jego śmierci i zmartwychwstaniu, pamiętając o naszym powołaniu do pięknego człowieczeństwa, które przeżywane w bliskości Boga owocuje świętością"-wskazał duchowny. Hierarcha podkreślił przy tym, że do Nowego Jeruzalem zdążyły już dotrzeć "nieprzeliczone rzesze świętych", którzy poprzedzili nas w ziemskiej pielgrzymce - nasi bracia i siostry, nasze starsze rodzeństwo. W tym miejscu abp przypomniał też adhortację apostolską papieża Franciszka o powołaniu do świętości we współczesnym świecie. Znajduje się tam wskazanie, że w słowach Ewangelii: "Byłem głodny, a daliście mi jeść; byłem przybyszem, a przyjęliście mnie; byłem chory, a odwiedziliście mnie" można wyczytać regułę postępowania, z której będziemy sądzeni po zakończeniu naszej ziemskiej wędrówki.