Nizinkiewicz: Dla Andrzeja Dudy start Hołowni to dobra wiadomość

"W USA prezydentem został aktor Ronald Reagan i Donald Trump, celebryta i przez lata gospodarz programu telewizyjnego „The Apprentice". Na Ukrainie głową państwa został komik Wołodymyr Zełenski. Przykładów transferów z show-biznesu do polityki jest dużo" - pisze dziennikarz.

W jego ocenie dla Hołowni droga jest otwarta, o ile tylko ma pomysł, osobowość, pieniądze, a w polityce znajdzie się pewna luka. Zdaniem Nizinkiewicza Hołownia będzie problemem dla Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz dla kandydata Platformy Obywatelskiej, bo to podobny profil.



"Kandydat PO, najniebezpieczniejszy dla Dudy, będzie walczył o ten sam elektorat, co częściowo przedstawiciele PSL, Lewicy, a teraz i Hołownia. Rozdrobnienie głosów może doprowadzić do reelekcji Andrzeja Dudy już w pierwszej turze. I to jest dobra wiadomość dla obecnej głowy państwa" - twierdzi Nizinkiewicz.