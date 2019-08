,,Nikt nie wchodził do celi Kosteckiego''

Nowe informacje na temat śmierci Dawida Kosteckiego. Jak pisze dzisiejsza „Rzeczpospolita” - z nagrania monitoringu wynika, że nikt nie wchodził do jego celi.

„ Strażnik siedem razy zaglądał do celi Dawida Kosteckiego przez wizjer, aż do godz. 4.28. Nikt nie wchodził do środka”