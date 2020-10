Niewiarygodne! T. Siemoniak: ,,Przepraszam za PO i opozycję’’. Chodzi o koronawirusa

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Wprawdzie pod pewnym naciskiem Roberta Mazurka, ale jednak… Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej w RMF FM przeprosił za działania swoich partyjnych kolegów związane z pandemią koronawirusa.

Politycy Platformy Obywatelskiej wciąż nie przestają oskarżać rządu o rzekome zaniedbania w walce z pandemią koronawirusa i nieprzygotowanie się na jesienną drugą falę. Wobec tego red. Robert Mazurek pytał w RMF FM wiceszefa PO Tomasza Siemoniaka, co w kierunku walki z pandemią zrobili rządzący polskimi miastami politycy PO. Pytał m.in. o to, czy przez pół roku przystosowali szkoły albo zwiększyli liczbę komunikacji miejskiej. Podkreślił, że wszyscy spodziewali się drugiej fali, a samorządy nic w tej sprawie nie zrobiły:

- „Tak samo jest ze szkołami. Szkoły w całej Polsce prowadzą samorządy. Remonty tych placówek i przystosowanie ich do czasów epidemii można było robić nawet nie w wakacje, ale już dużo wcześniej, bo uczniów w szkołach nie było od marca. I co? I nic nie zrobiono” – podkreślał gospodarz audycji.

- „Ja protestuję przeciwko temu uogólnieniu, że samorządy nie zrobiły nic. Różnie to wygląda w różnych miejscach” – odpowiadał Siemoniak, jednak nie potrafił konkretnie wskazać, gdzie coś zrobiono.

Robert Mazurek odniósł się też do słynnej wypowiedzi Borysa Budki, który powołując się na przeprowadzone dla PO ekspertyzy, przekonywał, iż jesienią skończy się pandemia. To właśnie te ekspertyzy miały służyć Platformie w przekonywaniu Polaków do pomysłu przełożenia wyborów prezydenckich na jesień:

- „Eksperci, którzy od lutego często występują w mediach, też różne rzeczy mówili i co do wielu rzeczy się mylili” – odpowiadał polityk PO.

Wobec tego Robert Mazurek stwierdził, że politycy PO powinni przyznać się do błędu i za niego przeprosić, skoro tego samego domagają się od rządu:

- „Inaczej, gdy błądzi opozycja, lub ktoś wypowie jakieś zdanie, które później się nie zweryfikuje, a inaczej, gdy robi to rząd” – mówił Siemoniak.

Dodał, że PiS nie potrafi tego zrobić, ale opozycja tak i przeprosił za błędy:

- „Przepraszam za Platformę i opozycję, za błędy oraz jakieś niewłaściwe diagnozy. Jak sądzę, wszystko to wynikało w naszym przypadku z dobrych intencji, a być może z niepełnej wiedzy” – powiedział.

kak/RMF FM