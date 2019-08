Niewiarygodne! Profesor UW nazwał dzielnego katolika ,,poj***m''

dumny Polak 14.8.19 8:31

Czy poziom intelektualny i poziom kultury tego "geja profesora" nie jest typowy dla poziomu środowisk lgbtq+ oraz do tzw. lewackich elit profesorskich? CZy jak gej = pedał w obsceniczny, chamski sposób , jak w/w mówi o ludziach nie akceptujących szerzenia homoideologii to jest wolność słowa, gdy zdrowy psychicznie Polak mówi co sądzi o dewintach seksualnych to jest mowa nienawiści i homofobia? Czy to nie parodia prawa i poprawności w narracji?