Niewiarygodne! Posłanka Lewicy o ludobójstwie w Etiopii: Po co katolicy się tam pchali?

W Aksum w Etiopii doszło do przerażającego mordu chrześcijan. Przed kościołem Matki Bożej z Syjonu zamordowano co najmniej 750 wyznawców Chrystusa. Do wydarzeń tych odniosła się w mediach społecznościowych posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska, która o przerażającą zbrodnię oskarża… jej ofiary.

W Aksum rozstrzelano ponad 750 chrześcijan. Wierni zostali wyprowadzeni przez napastników z należącej do Etiopskiego Kościoła Ortodoksyjnego świątyni Matki Bożej z Syjonu. Atak miały przeprowadzić etiopskie wojska rządowe wraz z amaharską milicją.

Do wydarzeń tych postanowiła w skandaliczny sposób odnieść się posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska.

- „A po co kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?” – napisała parlamentarzystka.

- „A bóg znowu śpi?” – dodała w innym wpisie.

Poniższy wpis pani @M_Prokop_P nie tylko pokazuję jak słabe intelektualnie jest parlamentarne zaplecze lewicy (Etiopia kraj chrześcijanki od 4 wieku, zamordowani to najprawdopodobniej nie katolicy) ale skalę bezmyślnej nienawiści do ludzi o innych przekonaniach. Koszmar pic.twitter.com/GKhRYWaR8T — Łukasz A. Jankowski (@LAJankowski) January 22, 2021

Legendarna lewicowa wrażliwość - tym razem w wykonaniu posłanki @M_Prokop_P

Przy okazji jej totalna ignorancja.

Tacy ludzie są w Sejmie… https://t.co/CCwI2HRjh8 — ks. Marek Lis ن (@ksMarekLis) January 22, 2021

Do Komisji Etyki oraz do prokuratury zgłoszenie skandalicznego wpisu zapowiedział poseł Konfederacji Robert Winnicki.

Relatywizowanie czy usprawiedliwianie ludobójstwa jest czymś absolutnie odrażającym. Zwłaszcza jeśli robi to parlamentarzysta. Dlatego zgłaszam tę sprawę do Komisji Etyki Poselskiej i do prokuratury.



5/10 — Robert Winnicki (@RobertWinnicki) January 22, 2021

kak/Facebook, Twitter, vaticannews.va, wPolityce.pl