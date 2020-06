Nieudolne rosyjskie gierki w Libii

7.6.20 12:05

Donald Trump udał się z wizytą gospodarską do fabryki, w której wytwarzane są m.in. waciki do wymazów. Używa się ich do testów na koronawirusa. W fabryce konieczne jest zachowanie ścisłych zasad higieny, ale prezydent USA w przeciwieństwie do innych nie założył na twarz maseczki. Teraz produkowane tego dnia waciki są do wyrzucenia.