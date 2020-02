Niespójność Budki, czyli tak, ale nie

Leszek 27.2.20 15:05

Butka mówi, że wie jak wygrać wybory prezydenckie - ciekawe ?



Najdurniejsza na świecie opozycja !

Wybory samorządowe, wybory europejskie, wybory parlamentarne i teraz wybory prezydenckie. Co łączy wszystkie kampanie? Nieprawdopodobny poziom głupoty i histerii rozpętywanej przez wszystkie partie opozycyjne, ale liderem histerii zawsze jest PO. Przesycenie histerii przynosi odwrotne do zamierzonych skutki. Ośmiorniczki były kropką nad „i” podsumowującą osiem lat afer PO, ale przede wszystkim nieudolności. Tymczasem najdurniejsza na świecie opozycja z uporem maniaka wmawia sobie i społeczeństwu, że kolejne głupoty rozdmuchiwane medialnie to są „ośmierniczki PiS”. Kompletnie nie ma znaczenia stan faktyczny, każdy temat, który da się sprzedać durnej lewackiej publice jako wielką aferą zapowiadającą „koniec PiS” jest dobry. Jakie znaczenie ma dla Polaka to, czy Banaś jest, czy nie jest czegoś tam winny ? Czy to się wiąże z jakąkolwiek stratą dla Polaka, znikają nominały z portfela, trzeba zapłacić 10 razy więcej za prąd, wrasta bezrobocie do 30% ? Nie, nic się kompletnie w życiu Polaków nie zmienia i nawet jeśli wyborcy, nie tylko PiS, czują jakieś negatywne emocje lub zniesmaczenie, to w żaden sposób nie przekłada się to na ostateczny glos oddany przy urnie. Ze spokojem patrzę na histerię najdurniejszej na świecie „opozycji”, bo dokładnie w taki sposób przegrywali wszystkie wybory.