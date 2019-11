Nieśmiertelna dusza istnieje

Analityk 1.11.19 11:11

Dlaczego przestałem wierzyć w duszę?



Czymże ona jest, wam się wydaje, że to pewnie wasza świadomość, tak?



Teraz weźmy pod uwagę to, jak na naszą świadomość ma wpływ działanie różnych środków, hormonów, czy urazów. Alkohol, narkotyki, to wszystko zmienia nasze postrzeganie świata tak? Możecie powiedzieć że to tak jakby patrzeć przez świat na okulary które zmieniają kolory, a wasza dusza w środku jest niezmienna.



Ale weźmy pod uwagę hormony, to jak reagujemy na różne bodźce, to nie patrzenie na świat przez okulary, to siła sprawcza, coś co nas pcha do działania. Popatrzcie na osoby nastoletnie, w wieku około 30 lat i osoby w podeszłym wieku, jak bardzo ich gospodarka hormonalna się zmienia. Dlatego np stosując testosteron w starszym wieku nagle człowiek robi się żywszy i wydaje się młodszy o wiele lat?



A teraz weźmy najważniejsze, urazy mózgu. Skoro wasza dusza to wy, to dlaczego np guz mózgu może całkowicie zmienić osobowość, zachowanie, was samych. Poczytajcie o ludziach po operacjach mózgu. Różne części mózgu odpowiadają za różne funkcje i różne czynności. Dlatego uszkadzając część odpowiedzialną za kreatywne i krytyczne myślenie, osoba może stać się bardziej przesądna, a co za tym idzie bardziej religijna. Może na przykład dojść do uszkodzenia części odpowiedzialnej za pamięć, wtedy ktoś nie będzie prawie niczego pamiętał. Jest pewien uraz, który uniemożliwia działanie pamięci długotrwałej, przez co człowiek pamięta świat tylko kilkanaście minut do tyłu.





Dlatego pytam się was, co wg was to dokładnie ta dusza, skoro o naszym sposobie myślenia, zachowaniu, postrzeganiu świata decyduje nasz mózg, a nie jakieś duszki w środku? Po śmierci mózg umiera, i która wersja was idzie do raju, wy w wieku podeszłym z zerowym libido i wiecznie zmęczeni, w wieku średnim, jako nastolatkowie którym stale się chce zaspokajać potrzeby seksualne, czy jako dzieci które walą kupy pod siebie?



Pytam poważnie.