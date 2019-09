Niesiołowski: Też mogłem zginąć w Smoleńsku, ale nie poleciałem

W wywiadzie-rzece dla dziennikarza "Super Expressu", Piotra Lekszyckiego kontrowersyjny polityk opozycji, Stefan Niesiołowski wspominał, że również miał polecieć rządowym Tu-154 M do Katynia 10 kwietnia 2010 r. Jak się okazuje, życie posła uratowała... nienawiść do prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W roku 2010, przed wylotem prezydenckiej delegacji na uroczystości upamiętniające pomordowanych w Katyniu przedstawicieli polskich elit, politycy Platformy Obywatelskiej zarzucali prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, że to początek kampanii wyborczej. Były wicemarszałek Sejmu, Stefan Niesiołowski wyjawił, że również miał wówczas lecieć Tu-154 M do Katynia. Ostatecznie stwierdził jednak, że "z Lechem Kaczyńskim nigdzie nie poleci".

"Dzień przed katastrofą rozmawiałem z Krysią Bochenek, piliśmy herbatkę. Przekonywałem, żeby nie leciała, bo to będzie pisowska impreza, początek kampanii prezydenckiej Kaczyńskiego. "Po co masz to uświetniać?" – pytałem. "Po cholerę tam jedziesz? Lepiej wypijmy jeszcze po herbacie”-wspomina Stefan Niesiołowski. Jego ówczesna partyjna koleżanka miała odpowiedzieć wówczas, że nigdy nie była w Katyniu.