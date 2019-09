Niesiołowski: Schetyna to pasożyt, niech się gdzieś zakopie albo położy do szpitala

"Jest ta Kidawa-Błońska, ale za chwilę wychodzi Schetyna. Jest cały czas obok niej, a jak może to wpycha się przed nią i wygłasza swoje mądrości"-powiedział były wicemarszałek Sejmu, Stefan Niesiołowski.

"Schetyna oznacza władzę PiS-u. Jeżeli ten człowiek nie odejdzie z polskiej polityki, to będzie rządził PiS"-stwierdził były poseł PO.

"Powinien się schować… jest ta Kidawa-Błońska, ale za chwilę wychodzi Schetyna. Jest cały czas obok niej, a jak może to wpycha się przed nią i wygłasza swoje mądrości. Niszczy to, co sam zrobił, nie rozumiem tego"-dodał polityk.