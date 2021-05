Niesamowity wyczyn polskiej oszczepniczki! Maria Andrejczyk z trzecim najlepszym rzutem w historii

Dzisiejszym rzutem Maria Andrejczyk zapisała się w annałach polskiego sportu. Polka w trakcie zawodów w Splicie rzuciła oszczepem na odległość 71,4 metra i tym samym aż o cztery metry pobiła rekord Polski, który również należał do niej.

To jednak nie wszystko. Rzut polskiej oszczepniczki jest trzecim najdalszym w historii tego sportu. Lepiej od Polski rzucały w przeszłości tylko Czeszka Barbora Spotakova (72,28) oraz Kubanka Osleidys Menendez (71,70).

Rzut Polki oznacza, że do pobicia światowego rekordu zabrakło jej zaledwie 88 centymetrów.

Maria Andrejczyk 🇵🇱 71.40 farthest throw in 10 years!

3rd on all time lists behind Spotakova and Menendez !

Smashes her 67.11 NR set in 2016 #Split2021 pic.twitter.com/rDwTo0AsCb