Niesamowity skandal wokół Brejzy. Jak skończy poseł PO?

W skrócie rzecz rozchodzi się o grupę pracowników inworocławskiego ratusza, którzy według informacji portalu TVP Info mieli zajmować się hejtowaniem w internecie na zlecenie Brejzów, zwłaszcza Krzysztofa Brejzy. Chodziło o umacnianie politycznej pozycji obu polityków i walczenie z ich konkurentami. W tle jest głośna afera fakturowa, bo to ratusz miał opłacać trolling. Do hejtowania na potrzeby Brejzów miano używać sprzętu komputerowego należącego do ratusza. Mówiąc krótko, to gigantyczny skandal.

(pisownia oryginalna): „... straszyński chce zostać burmistrzem gniewkowa, czy możecie podziatac w ramach poligonu i wrzucić kilka komentarzy popierających Adama? Krótkie dłuuzsze ale żeby zrobić dym, poopowiadajcie jakies bajki o tym, ze psl się zglaszaja do nas działacze, zagrajcie zwłaszcza na marszalka ze specjalnie będzie przyjeżdżal do inowroclawia żeby zmienić starostę ze w regionalnym PSL Majewskiego chcą zmienić, przytulajcie się no luzie i do pis i do sldowcow zdjęcia sobie z nimi porobcie, uściski uśmiechy pelna radość, fotke sobie strzelcie w fotelu przyszłego zarzasdu po sesji ;D pelen teatr, wieeeeem!!! Walnijcie plotke o wewnętrznym sondażu robionym przez zarząd regionu po w powiecie: P0:9 PBR:6 PiS: % SLD:5 RMWO TNSPolska dla ZR POkuj-pom wewnętrzny sondaz 7-9 IX U.] można poklepać serie komentarzy krótkie glosuje na brejze ja tez rownie glosuje na brejze, itp. Itd. Nie wdawać się wdyskusje ale klepce co jakiś czas"