Niesamowite! To namacalny owoc błogosławieństwa św. s. Faustyny i bł. ks. Michała Sopoćki

„Śmierci już nie ma, jest przejście, most do nieba - etap kończącego się „tu i teraz” i początek nowego życia, które nie ma końca. W hospicjum tu i teraz, przejście i wieczność zlewają się w jedno słowo: miłość.” - mawia s. Michaela Rak, założycielka i dyrektor Hospicjum im. bł. ks. Michała Sopoćki w Wilnie.

Na Litwie powstaje pierwsze i zarazem jedyne hospicjum dla dzieci. Dotychczas w całym kraju blisko 150 dzieci rocznie, umierając z powodu nieuleczalnych chorób nowotworowych nie miało miejsca, w którym mogłyby doświadczyć takiego oblicza miłości i fachowej pomocy jakiej każde pragnie i potrzebuje, a ich rodziny pocieszenia w tej trudnej drodze.



- Jak powstaje hospicjum? – z miłosiernych darów serca. Z blisko pięciu milionów złotych uzbieranych do puszek, po symbolicznej „złotówce”, z dzielenia się dziesięciną, 1 % podatku, wpłat , które były małe i wielkie – zawsze jednak z największego serca i zrozumienia do czego się dokładamy. A dokładamy się nie tylko do powstania budynku jakiego nie ma w Wilnie i na całej Litwie. Wspólnie budujemy Hospicjum w miejscu, gdzie z ziemskiej perspektywy narodził się kult Miłosierdzia Bożego, gdzie św. Siostra Faustyna Kowalska i bł. Ks. Michał Sopoćko zostawili namacalne błogosławieństwo i pomoc. - zaznacza Fundacja Aniołów Miłosierdzia

- Finał tej budowy zaplanowany jest w grudniu br. i zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by obietnice złożone przez siostrę Michaelę Rak – inicjatorkę, koordynatorkę i prawą rękę Jezusa Miłosiernego mogły zostać wypełnione, a mali pacjenci mogli być przyjmowani do hospicjum już na początku 2020 r. - czytamy



- W tych ostatnich dwóch miesiącach roku czeka nas cały szereg prac wykończeniowych i związanych z nimi (często również nieplanowanych) wydatków. Ale nie jest to przeszkoda, której nie da się pokonać. Wręcz przeciwnie! Wspólnymi siłami nam się uda. - dodaje

Fundacja Aniołów Miłosierdzia zaprasza i prosi o włączenie się do budowy „Mostu do nieba” poprzez udział w projekcie Skarbonka Dobra.

To zachęta do zamówienia w Fundacji lub pobrania ze strony www.mostdonieba.pl szablonu kartonowej skarbonki, do samodzielnego złożenia i odkładania do niej naszych oszczędności rodzinnych, klasowych, indywidualnych, a później przekazania ich na rzecz hospicjum poprzez przelew bankowy, pocztowy lub wpłatę gotówką bezpośrednio w siedzibie Fundacji.W sposób szczególny Fundacja zachęca do rozpoczęcia zbiórki w szkołach, bowiem wyjątkowo wymowne i ważne jest by pobudzać u dzieci wrażliwość w tym względzie i uczyć je dobroczynności. Wsparciem dla nauczycieli w tej sprawie może być przygotowany przez Fundację scenariusz lekcji.

Projekt zaplanowany jest na Adwent 2019. Niemniej szkoły, które już do niego przystąpiły realizują zbiórki pieniędzy nawet do 18 maja 2020 – planując finał na obchody 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.

Aby dołączyć do projektu zachęcamy do kontaktu z Fundacją Aniołów Miłosierdzia poprzez stronę www.mostdonieba.pl lub poprzez bezpośredni kontakt z koordynatorem projektu – Sylwią Zborowską, adres e-mail: [email protected], tel. 797-913-810.

- Dziękujemy i otaczamy modlitwą każdego, kto będzie z nami budował Most do nieba - podsumowuje Fundacja

(fot.Patrycja Łaczmańska)

bz/mostdonieba.pl