Niesamowite! Orangutan całuje ciężarną kobietę w brzuch [Wideo]

Zwierzęta posiadają niesamowite instynkty. W sieci pojawiło się nagranie, na którym zamknięty w niewoli orangutan całuje ciężarną kobietę w brzuch.

Niesamowite, jak proste stworzenia posiadają tak ogromny szacunek do życia. Co się stało z niemktórymi ludźmi i umysłami feministek i aborcjonistek? Kiedy się opamiętają i spojrzą na świat przez pryzmat miłości i szacunku do życia?

Orangutan kisses pregnant belly ❤🍀 pic.twitter.com/r9wzXTZ6V3 — farhad (@farhad55526050) November 13, 2020

