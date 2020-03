Niepokojące statystyki we Włoszech

Według ogłoszonego dzisiaj dokumentu rzymskiego szpitala zakaźnego Spallanzani, ze wszystkich zgonów na świecie z powodu zakażenia koronawirusem, aż ok. 30 proc. odnotowano we Włoszech. Zmarło tam już do tej pory 1809 osób. Włochy są najbardziej dotkniętym przez pandemię koronawirusa krajem w Europie.