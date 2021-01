Wygląda na to, że Koalicja Obywatelska zaczyna się poważnie sypać. Dziś o godzinie 13 ma zostać ogłoszony kolejny transfer do Polski 2050 Szymona Hołowni – informuje „Rzeczpospolita”.

Wirtualna Polska z kolei podała, że chodzi konkretnie o Joannę Muchę.

Wcześniej do ruchu Hołowni dołączył senator Jacek Bury. Wszystko wskazuje jednak na to, że to nie koniec transferów.

dam/wp.pl,rp.pl