Niemiecki ekspert: Zbudowaliśmy Polskę jako niemiecką kolonię, zgodnie z naszym interesem

„Państwa dawnego bloku socjalistycznego po przełomie demokratycznym zostały zalane towarami z Zachodu. Wraz z tym pojawiły się reklamy, które obiecywały niestworzone rzeczy. Ludzie byli olśnieni i zaczęli kojarzyć m.in. niemieckie rzeczy z lepszą jakością” – powiedział w rozmowie z jednym z niemieckich portali niemiecki ekspert, który od trzech dekad zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek niemieckich firm.

Będący szefem Niemiecko-Polskiego Towarzystwa na Rzecz Współpracy Gospodarczej Reinhard Petzold dodał:

„Zbudowaliśmy Polskę jako kraj taniej siły roboczej. Polsce było bardzo trudno pozbyć się tego wizerunku”.

W rozmowie z kurt.digital stwierdził, że Polacy przez kapitalizm oraz Niemców zostali „rozjechani”. Stwierdził:

„Niemcy bardzo mocno przyczynili się do zmian w Polsce, tak by były one dla nas korzystne”.

Zdaniem Petzolda, w Polsce te same produkty co w Niemczech są droższe, ponieważ niemieccy dystrybutorzy zorientowali się, że jest u nas duży popyt na towary od naszego zachodniego sąsiada. Dlatego też postanowiono wykorzystać to, podnosząc ceny.

dam/PAP,Fronda.pl