Niemcy. W czasie Świąt kościoły będą otwarte

„Bardzo mi zależy, aby wszyscy wierni, którzy w Boże Narodzenie chcieliby wziąć udział we Mszy, mogli to faktycznie zrobić” – powiedział abp Heiner Koch z Berlina. Przewodniczący komisji ds. małżeństw i rodzin w niemieckim episkopacie podziękował wiernym „za kreatywność” w planowaniu świątecznych nabożeństw w kontekście pandemii. Kościoły i wszystkie inne zarejestrowane związki wyznaniowe w Niemczech – inaczej niż to miało miejsce wiosną – tym razem nie zostały objęte zakazem zgromadzeń. Ostry lockdown wymaga od nich jedynie przestrzegania surowych przepisów higienicznych.

We wszystkich 27 niemieckich diecezjach będą mogły być odprawiane świąteczne Msze. Sytuacja każdej z nich jest jednak inna i dość skomplikowana, ponieważ każdy z 16 krajów związkowych ma własne regulacje pandemiczne, a terytoria landów nie pokrywają się automatycznie z diecezjami.

Jeszcze do wczoraj rząd najbardziej zaludnionej Nadrenii Północnej-Westfalii krytykował organizowanie pasterek i bożonarodzeniowych Mszy w kościołach, sugerując przeniesienie ich do internetu. Dziś już wiadomo, że nabożeństwa będą mogły się odbyć, choć biskup Essen Franz-Josef Overbeck dał swoim proboszczom możliwość wyboru. Według informacji prasy diecezjalnej ponad połowa duchownych z tej możliwości chce skorzystać.

Trudniej będą mieli chrześcijanie w Bawarii, gdzie od 21:00 do 5:00 obowiązuje godzina policyjna. Kilka dni temu tamtejsi biskupi wyrazili swoje niezadowolenie z braku dialogu między nimi a władzą landową. Bawarski premier Markus Söder zapowiedział już, że żadnych świątecznych wyjątków nie będzie, dlatego część parafii zrezygnuje z pasterki, a część chce ją przesunąć na wcześniejsze godziny.

We wszystkich kościołach w Niemczech obowiązują podobne restrykcje: obowiązek noszenia maski dotyczy wiernych i celebransa w każdym momencie, kiedy nie przemawia. Nie ma śpiewu wiernych, ten może być wykonywany jedynie przez pojedynczych kantorów. Przy wejściu do kościoła wierni muszą zdezynfekować ręce i wypisać kartkę z danymi osobowymi a zajmując miejsce muszą zachować co najmniej 1,5 m dystans. W niektórych przypadkach konieczne są wcześniejsze zapisy w biurze parafialnym.

Kościół katolicki i Kościoły ewangelickie uruchomiły specjalną stronę internetową pt. „Bóg z wami” (www.gottbeieuch.de), na której tłumaczą - szczególnie osobom samotnym – że Bóg ich w tym trudnym czasie nie pozostawił i informują o różnych ofertach spędzenia Bożego Narodzenia w internecie.





Vaticannews.va/Tomasz Kycia – Niemcy