Niemcy mają problem. Czy da się rządzić bez AfD?

Niemcy mają problem. W niedzielę w dwóch ważnych landach na wschodzie, Saksonii i Brandenburgii, odbyły się wybory do landtagów. Wygrały stare partie, ale mocny wynik odnotowała AfD. To oznacza, że polityków CDU i SPD w tych landach czekają długie i mozolne negocjacje mające doprowadzić do utworzenia rządu. Stabilności nie będzie.