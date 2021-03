Niemcy. Czy homoseksualny partner ministra zdrowia brał udział w sprzedaży maseczek do resortu?

Jak informuje PAP, po serii skandali w Niemczech, gdzie dwaj parlamentarzyści CDU/CSU lobbowali sprzedaż maseczek inkasując za to solenne wynagrodzenie, teraz pojawia się nowy, kolejny wątek w tej sprawie, a mianowicie dotyczący homoseksualnego partnera ministra zdrowia Niemiec.

Sprawa początkowo doprowadziła do odkrycie pobrania prowizji za pośrednictwo w zakupach przez posłów Georga Nuessleina z CSU i Nikolasa Loebela z CDU, w wyniku czego zostali oni zmuszeni do rezygnacji ze startu w jesiennych wyborach do Bundestagu. Ponadto w przypadku Nuessleina wszczęto dodatkowo śledztwo prokuratorskie w związku z podejrzeniem o korupcję.

"Rośnie wrażenie, że przynajmniej niektóre wątki w aferze maseczkowej zbiegają się w Ministerstwie Zdrowia" - powiedział lider partii Lewicy Joerg Schindler.

- Firma mediowa Burda, dla której pracuje mąż ministra zdrowia Jensa Spahna, sprzedała w zeszłym roku ministerstwu 570 tys. maseczek. Funke jest szefem berlińskiego biura Burdy. Według Burdy, Funke nie miał żadnego udziału w transakcji – czytamy na portalu tysol.pl

Minister zdrowia został w tej sytuacji wezwany do wyjaśnienia sprawy.

