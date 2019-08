Niemcy: Co piąty uczeń nie zna języka!

prosty 7.8.19 10:17

To znaczy, że w Niemczech 20% 7-latków to nowi imigranci albo dzieci z gett gdzie po niemiecku się nie mówi. Pewnie następne 10% to dzieci imigrantów, którzy niemiecki znają. Ostatnie lata to nowa fala migracji islamskiej, której dzieci osiągną wiek szkolny za 5-6 lat.

Jakie za 20 lat będzie pokolenie wchodzące w Niemczech w dorosłość i jakie będą tego skutki?