Niebywały skandal! Pracownik uczelni wyrzucony za wykład pt. ,,Homoseksualizm a zdrowie''

Rektor nie powinien już nigdy być rektorem , na jakiej podstawie go wyrzucił ? Prawdę napisał i chwała mu za to, nie będzie nikt zwodził dzieci i młodzieży propagandą LGBT ,cholera mnie bierze na taką krzywdę i niesprawiedliwość . Proszę do sądu pracy o swoje prawa się upomnieć , niech udowodnią że to kłamstwo a jak nie to dla czego starają się ukryć tak ważne fakty i okłamują dzieci i młodzież że to takie dobre i można eksperymentować na naturze ludzkiej .Rektor zachował się jak świnia i tchórz ale przykład dla młodzieży , nowy reżim chce zatryumfować nad prawdą .