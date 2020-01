,,Nie zaatakował Polski, bo uznał, że przegra''

stan 23.1.20 18:28

Tak niektórzy krytykują średniowiecze, ale to właśnie w średniowieczu wódz na czele rycerzy szedł do boju. Nieszczęściem stało się, gdy sztab dekuje się na tyłach, a za żołnierzami puszczają specjalny szwadron do mordowania wycofujących się żołnierzy. Stalin., to jeszcze większy zbrodniarz niż Hitler.

Nie musiało tylu zginąć, ale mówiono - u nas ludziej mnogo - żołnierzy traktowano jako mięso armatnie. To nie żaden powód do chluby. To jest strasznie krwawa i haniebna karta sowiecka. Byli żołnierze, którzy na widok Niemcow myjących się przy studni i na widok masla, prosili, by gospodarze, ukrywający tych sowieckich niedobitków z powszechnego rozgardiaszu i paniki, załatwili im przyjęcie do armii niemieckiej. Argument - chcą lepiej żyć, wyzwolić swój kraj, zaprowadzić porządek i uczynić dostatnim.