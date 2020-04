Nie wszyscy przestrzegają ograniczeń. Już niemal 10 tys. mandatów

polnische cebulakenrezept 7.4.20 13:04

W sobotę w Nowym Targu policja interweniowała w jednym z mieszkań, gdzie odbywała się impreza. "Głośną muzykę i krzyki słychać już było na klatce schodowej. Policjanci zapukali do drzwi, które otworzyła mieszkająca tam kobieta i oświadczyła, że wspólnie z koleżanką zorganizowały swoim synom imprezę urodzinową, na którą zaprosiły kilku bliskich znajomych" - relacjonuje policja. Większość gości stanowiły osoby w wieku 18 i 19 lat. Organizatorce imprezy grozi grzywna do 5 tys. zł, służby sanitarne mogą też nałożyć karę do 30 tys. zł.



Dwaj mężczyźni z Bukowiny zostali ukarani grzywną za gromadzenie się w obrębie sklepu, gdzie postanowili wspólnie napić się piwa. Natomiast dwóch lęborczan postanowiło w tej samej sprawie spotkać się w Mini Parku, przeciwko nim skierowano wnioski o ukaranie do sądu" - informuje pomorska policja.