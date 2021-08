,,Nie wrócimy do 2015 roku!’’. Szwecja imigrantów nie przyjmie

Szwecja wyciągnęła wnioski z kryzysu migracyjnego z 2015 roku. Premier Stefan Loefven zapewnił w wywiadzie dla dziennika „Dagens Nyheter”, że jego kraj nie przyjmie mas imigrantów, jak było to wówczas.

- „Musimy jasno powiedzieć: nigdy nie wrócimy do 2015 roku. Szwecja już nie znajdzie się w takiej sytuacji”

- zapewnił premier Szwecji.

W 2015 roku szwedzki rząd zgodził się przyjąć ponad 160 tys. imigrantów, co wywołało kryzys w państwie. We wrześniu 2015 roku Loefven przekonywał, że jego Europa nie buduje murów, by dwa miesiące później zaostrzyć przepisy migracyjne i ponownie zacząć strzec granic.

Obecnie szwedzki rząd chce ewakuować z Afganistanu około 300 miejscowych współpracowników.

kak/PAP