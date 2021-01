Nie tylko Trump. Republikanie chcą oskarżyć Joe Bidena

Marjorie Taylor Greene, Członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych z ramienia partii Republikańskiej, poinformowała w mediach społecznościowych, że zaraz po zaprzysiężeniu Joe Bidena na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych, złoży przeciwko niemu akta impeachmentu.

Wczoraj Izba Reprezentantów USA przegłosowała artykuł impeachmentu prezydenta Donalda Trumpa, w którym zarzucono mu „podżeganie do powstania”. Tym samym ustępujący prezydent Stanów Zjednoczonych został formalnie postawiony w stan oskarżenia.

Teraz przedstawicielka Republikanów Marjorie Taylor Greene zapowiedziała, że wystąpi z podobną procedurą wobec prezydenta elekta, Joe Bidena, którego chce oskarżyć o nadużycie władzy.

On January 21, 2021, I'll be filing Articles of Impeachment against Joe Biden for abuse of power.#ImpeachBiden #QuidProJoe#BidenCrimeFamilly