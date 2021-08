,,Nie ma powrotu do Polski PO’’. Hołownia o wspólnej liście opozycji

Pomysłem Donalda Tuska na pokonanie Prawa i Sprawiedliwości jest zjednoczenie całej opozycji i wspólny start w wyborach. Szymon Hołownia przekonuje jednak, że jest za wcześnie, aby mówić o jednej liście i wskazuje, że Polska 2050 chce budować własny elektorat.

Kolejne sondaże pokazują, że Platforma Obywatelska odzyskuje wyborców, których wcześniej straciła na rzecz nowego ruchu Szymona Hołowni. W najnowszym sondażu IBRiS zrealizowanym dla „Rzeczpospolitej” Polska 2050 odnotowuje 11,1 proc. poparcia. Jeszcze miesiąc temu ruch cieszył się poparciem na poziomie 20,2 proc.

Pytany o spadek w sondażach na antenie TVN24 Szymon Hołownia stwierdził, że spokojnie czeka na koniec wakacji.

- „Spokojnie czekamy do września, kiedy zaprezentujemy pełen albo prawie pełen pakiet naszych rozwiązań programowych i mam nadzieję pójdziemy mocno dalej”

- powiedział lider Polska 2050.

- „Widziałem co się działo, przy efekcie (Borysa) Budki, widziałem, co się działo przy efekcie (Rafała) Trzaskowskiego, jak mi też wtedy zjechały sondaże, bo wszyscy poszli wierzyć w tamtą nadzieję; i też wiem jak to się skończyło. (…) Widzę efekt (Donalda) Tuska i nie wiem, jak on się skończy”

- dodawał.

Hołownia podkreślał, że obecnie zadaniem dla Polski 2050 jest zbudowanie własnego elektoratu.

- „Nie ma możliwości, żeby dopuścić do tego, żeby PiS kontynuował swoją idiotyczną władzę, a z drugiej strony nie ma powrotu do 2007 roku, do Polski Platformy (Obywatelskiej)”

- podkreślał.

Odnosząc się do współpracy opozycji stwierdził, że „za wcześnie jest na rozmowę o jednej liście”. Wskazywał przy tym na olbrzymi elektorat negatywny Platformy Obywatelskiej.

Według sondażu Instytutu Badań Pollster przeprowadzonego dla „Super Expressu” wspólna lista mogłaby jednak przynieść opozycji sukces. Z badania wynika, że gdyby Platforma, Nowoczesna, Polska 2050 i PSL wspólnie poszły do wyborów, zdobyłyby 39 proc. głosów. Na Zjednoczoną Prawicę w takim scenariuszu chciałoby zagłosować 35,33 proc. badanych. W Sejmie znalazłaby się też Konfederacja (10,2 proc.) i Lewica (9,55 proc.)

kak/PAP