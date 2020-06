,,Nie dotrzemy do milionów bez milionów''. Lewacy chcą obalić Trumpa. Przyznają, że dostali kasę od Sorosa

„Nie dotrzemy do milionów bez milionów. To proste. Nie zrobimy tego. Potrzebujemy milionów, by dotrzeć do milionów ludzi” – powiedziała Tee Stern, szefowa sekcji lewackiej organizacji Refuse Fascism w Atlancie. W wideo nakręconym potajemnie przez „Project Veritas” Stern przyznaje, że organizacja, która za cel stawia sobie obalenie rządów Donalda Trumpa, otrzymała dofinansowanie od Sorosa.