Neutralność klimatyczna to sabotaż gospodarczy

Maria Blaszczyk 12.2.20 16:27

A brak neutralności klimatycznej to polityczna destabilizacja kolejnych regionów, wojny, śmierć milionów ludzi, uchodźstwo setek milionów, straty gospodarcze na niewyobrażalną skalę.



Dopiero co 3 osoby zginęły w samej Polsce w związku z przejściem orkanu Ciara. Ale w zachodniej Europie był on znacznie silniejszy; np. we Francji spowodował przerwanie dostaw prądu do 130 tysiący gospodarstw domowych i zawieszenie setek połączeń kolejowych, W Niemczech zginęło 6 osób, zalało część Hamburga, w tym Fischmarkt, setki lotów zostały odwołane, także w Austrii i Szwajcarii.



A już nadchodzi kolejny orkan, Dennis, spodziewany jest w przyszły weekend.

A orkany to tylko mała część zapowiadająca katastrofę. Będą jeszcze wielotygodniowe susze, gwałtowne opady, powodujące powodzie, fale upałów itd.



I to w naszej, uprzywilejowanej części świata. Reszta już umiera od upałów powyżej 50 stopni, pustynnienia, walk o wodę, niedoborów żywności. Uchodźcó jest najwięcej w historii ludzkości.



A ci się martwią o pieniądze.