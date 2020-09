Neumann chce zająć miejsce Budki

Poseł PO Sławomir Neumann zadeklarował dziś w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że jest gotowy kandydować na przewodniczącego klubu KO. Pełnił już tę funkcję w czasie poprzedniej kadencji parlamentarnej.

Obecnie szefem klubu Koalicji Obywatelskiej jest Borys Budka. Po kontrowersjach związanych z głosowaniem nad podwyżkami dla parlamentarzystów politycy PO coraz bardziej naciskają jednak, aby lider partii nie pełnił jednocześnie funkcji szefa klubu. Na 15 września zaplanowano posiedzenie klubu KO w Warszawie.

Dziś Sławomir Neumann, szef pomorskich struktur partii zadeklarował, że jest gotowy kandydować na szefa klubu:

- „Jest taka propozycja płynąca z wielu środowisk, żebym wystartował. Jeżeli uda się zebrać wymagana liczbę 60 podpisów pod moja kandydaturą, to jestem gotowy stanąć do wyborów” – powiedział polityk Polskiej Agencji Prasowej.

Podkreślił przy tym, że Platforma potrzebuje zmian, a dobrym elementem budowania nowej Platformy byłby dobrze zbudowany klub.

Sławomir Neumann nie jest jednak jedynym ważnym poseł PO mającym aspiracje do tej funkcji. Wczoraj gotowość kandydowania wyraził wiceszef partii Tomasz Siemoniak:

- „Jeśli to będzie w porozumieniu z Borysem Budką, jeśli to będzie wola większości klubu i misja, która łączy, a nie buduje konflikt, to chcę kandydować. Nie chcę kandydować jako zakładnik jakiejś strony czy w konflikcie” – mówił w RMF FM.

