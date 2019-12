Obłęd! Nergal: ,,Jestem ulubionym kozłem ofiarnym PiS'' i żali się, że buduje się ,, p... Kościoły''

ha ha ha 21.12.19 15:34

Nergal ciebie juz z silowni w Usa na zbity pysk wyjaba.....bo zaczeles zygac na katolikow

a tu masz swiety spokoj i dalej sie plujesz???

jak ci e p... kościoły przeszkadzaja to do wyjedz do innego kraju...i tam jeszcze podpal koran to zobaczysz co ci sie stanie