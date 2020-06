Negocjacje budżetowe w UE. Polski rząd osiągnął więcej niż przez 15 lat członkostwa

Polak 19.6.20 9:50

Kolejny wielki sukces na skalę 27:1!



Politycy z PO załatwili we wstępnych rozmowach nieco ponad 140 mld, a tu pisowskie dyplomatołki chwalą się że zmniejszyli tę kwotę do niecałych 73 mld. Po tym jak na początku czerwca pochwalili się że wywalczyli zmniejszenie tylko do 79 mld.