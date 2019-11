,,Nawet Rysiu Petru miałby większe szanse'', ,,Sodówka, napijcie się herbaty''. Żenująca kłótnia KE z PSL na twitterze

Kolejna żenująca wojenka na opozycji. Jeszcze nie tak dawno wspólnie startowali w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wiele mówiono wielkim zjednoczeniu opozycji. Ten czas jednak minął, co dobitnie pokazuje dzisiejsza wymiana wpisów na twitterze między kontem Koalicji Europejskiej a PSL.

„Ja bardzo lubię i szanuję pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale niestety on aspiruje do takiego grona polityków - z którego ja już kilku znam po drodze, ostatnim był Ryszard Petru”.

Na to KE odpowiedziała:

„Nie my. To Jacek z Michałem. Ups. Teraz są u Was... Nadal zalecamy herbatę, zamiast sodowej od rana”.