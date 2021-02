Nawalny skazany. Wiceszef MSZ: Czas na ostrą reakcję Zachodu!

Wczoraj w Moskwie zapadł wyrok skazujący w sprawie Aleksieja Nawalnego. „Świat zachodni powinien całościowo zmienić politykę wobec Rosji” – ocenia wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz.

Odnosząc się do orzeczenia bezwzględnego wykonania kary wobec rosyjskiego opozycjonisty dodał, że to najwyższy czas na ostrą reakcję Zachodu, również w kontekście restrykcji.

W rozmowie na antenie Radia Wnet powiedział:

„Tutaj liczymy na to, że świat zachodni będzie brał twardo w swoich działaniach i polityce te aktualne wydarzenia jakie obserwujemy w Rosji „.

Dodał:

„To nie jest czas na realizowanie zaawansowanego dialogu politycznego. To nie jest czas na tworzenie wielkich projektów geo-ekonomicznych. To jest niestety także czas na reakcję ostrą Zachodu także w kontekście polityki restrykcyjnej dotyczącej samej Rosji”.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński podobnie podkreślił w rozmowie na antenie Telewizji Republika:

„[…] to kolejny dowód na to, co Polska i inne kraje, też naszej części Europy mówią od dawna: Rosja nie zmieniła się w żaden sposób, który pozwalałby na traktowanie jej jako partnera odpowiedzialnego, rozsądnego, który kieruje się standardami demokratycznymi i standardami zapewniającymi ochronę praw człowieka, standardami, które są codziennością w naszym cywilizowanym świecie”.

dam/PAP,Fronda.pl