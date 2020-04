Naukowcy już wiedzą jak atakuje koronawirus

Po 11, NIE BĄDŹ OBOJĘTNY 25.4.20 13:45



Skoro w nosie są białka, które ułatwiają zarażenie, to oznacza, że to Stwórca tak nas zaprojektował?

A skoro to Jego wola, to powtarzajcie za mną:

"Głosimy epidemię twoją, wyznajemy zwoje zarażanie i oczekujemy twego przyjścia przez nos."

Czy coś tak.