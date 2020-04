,,Nasi partnerzy z Koalicji Polskiej''. W co gra Gowin?

głupia opozycja totalna generuje głupote rządu 24.4.20 11:24

kelkeszos

Kilkakrotnie miałem okazję uczestniczyć, w charakterze niezrzeszonego obserwatora, w rocznych zjazdach wielkiej korporacji ubezpieczeniowej. Morawiecki to dokładnie ta szkoła przemawiania. Niby to przemówienia motywacyjne, przygotowywane przez najlepszych speców od PR, ale jak tylko zaczynam tego słuchać, to marzę o staropolskich bodźcach typu weź się k....a w końcu do jakiejś roboty! Premiera w związku z tym od razu wyciszam.

Zresztą jak we wtorek, do oczekujących niecierpliwie na jakąś iskierkę nadziei bankrutujących. po półgodzinnym przygotowaniu walnął tekst o budowie dróg powiatowych, skwitowałem to stosowną wiązanką.



