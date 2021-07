Nareszcie! Krzysztof Brejza przeprasza Kasę Stefczyka

O godzinie 1.06 w nocy na profilu senatora KO Krzysztofa Brejzy na Twitterze pojawiły się przeprosiny dla Kasy Stefczyka. Do przeprosin parlamentarzystę zobowiązał wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku.

- „Krzysztof Brejza przeprasza Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. Franciszka Stefczyka za naruszenie jej dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i renomy poprzez rozpowszechnianie w mediach bezpodstawnych sugestii, jakoby Kasa Stefczyka finansowała rozruch oraz działalność Amber Gold”

- czytamy na profilu Krzysztofa Brejzy.

- „Krzysztof Brejza przyznaje, że Kasę Stefczyka nie łączyły z Amber Gold żadne relacje biznesowe, a sugestie o przeciwnym charakterze wprowadzały opinię publiczną w błąd co do działalności Kasy Stefczyka, za co Krzysztof Brejza wyraża ubolewanie”

- dodał polityk.

PRZEPROSINY DLA KASY STEFCZYKA pic.twitter.com/ADvZAxkPzP — Krzysztof Brejza - Biuro Senatorskie (@KrzysztofBrejza) July 4, 2021

Tymczasem internauci postanowili pomóc senatorowi w zdobyciu zasięgów.

Senator Brejza prosi o pomoc w zasięgu przeprosin pic.twitter.com/DyivzyaCuV — Radosław Poszwiński 🇵🇱 (@bogdan607) July 5, 2021

kak/Twitter, wPolityce.pl