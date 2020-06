Napięte stosunki Budka - Trzaskowski? Kolejny rozłam w PO

Portal Interia informuje o napięciach, do jakich dochodzi we władzach Platformy Obywatelskiej i sztabie Rafała Trzaskowskiego. W nieoficjalnych rozmowach politycy Platformy twierdzą, że kiedy Budka narzuca swoje pomysły sztabowcom Trzaskowskiego, ten próbuje odcinać się od ugrupowania, chcąc pokazać się jako kandydat różnych środowisk.

-„Stosunki między Rafałem Trzaskowskim a Borysem Budką są napięte. To naturalne, że uwaga mediów skupia się na kandydacie. Borys to prawdopodobnie źle znosi” – mówi portalowi jeden z posłów Platformy Obywatelskiej. Dodaje, że Budka chciał wystąpić na jednym z wieców Trzaskowskiego, ale nie zgodził się na to Sławomir Nitras ze sztabu wyborczego kandydata. Wówczas miało dojść do awantury. Polityk dodaje, że „opinie o urażonym ego Borysa Budki słyszeliśmy kilkakrotnie".