Najpierw opozycja oskarżała władzę o dyktaturę, a teraz od tej dyktatury żąda stanu wyjątkowego

katolik 20.3.20 8:13

Dno popslsldwiosnanowoczesnahołow padło, jak mieli Polaków ochraniac , to rozkradali narodowy majątek i głosili hasła śmierci Polaków, to ich sposób na to, aby w kasie państwa były pieniądze za wyprzedaż i sprzedaż Polaków obcym. Checie zaistnieć . kara waszego osobistego przekleństwa za grzech społeczny Polaków. PIS sobie radzi i jako rządzący to oni podejmują decyzje w tej narodowej tragedii. Nikt z dna nie jest mądrym człowiekiem, teraz ani głosu, sza!