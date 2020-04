Naftowe kłopoty Putina. Umowa OPEC+ daje się Rosji we znaki

Zawarta w połowie kwietnia nowa umowa o redukcji wydobycia ropy naftowej w ramach OPEC+ jest bardzo niekorzystna dla Rosji. Wielkość przyjętych zobowiązań może doprowadzić do zamykanie – i to na dobre – części eksploatowanych złóż. Nic więc dziwnego, że nadal trwa spór o podział kwoty redukcji między rosyjskie spółki naftowe.

Z początkiem maja 2020 roku w życie wejdzie umowa o ograniczeniu wydobycia ropy naftowej zgodnie z nową umową w formule OPEC+. Członkowie OPEC+ (kartel OPEC plus grupa producentów ropy z Rosją na czele) 12 kwietnia porozumieli się o redukcji wydobycia ropy o 9,7 mln baryłek dziennie w maju i czerwcu 2020. Następnie to ograniczenie wyniesie 7,7 mln baryłek dziennie (do końca 2020 roku), a potem 5,8 mln baryłek dziennie do końca kwietnia 2022. Dla niemal wszystkich jako poziom wyjściowy przyjęto produkcję z października 2018.

Tylko dla Rosji i Arabii Saudyjskiej przyjęto poziom 11 mln baryłek dziennie, od których liczone jest zmniejszenie produkcji o 23 proc. ( do końca czerwca 2020), potem 18 proc. (do końca 2020), wreszcie 14 proc. ( do końca kwietnia 2022). Jeszcze inaczej potraktowano Meksyk – ten zmniejszy produkcję tylko o 100 000 baryłek, pozostałe 300 000 wynikające z udziału przypadającego na ten kraj biorą na siebie USA. Rosja zgodziła się zmniejszyć wydobycia o łącznie 2,5 mln baryłek ropy dziennie. To ośmiokrotnie więcej, niż Rosjanie zobowiązywali się do mniejszej produkcji w ramach OPEC+ do końca marca.